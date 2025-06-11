Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Geçti

Anadolu Efes, Beşiktaş’ı play-off yarı final serisi üçüncü maçında konuk etti. Mücadeleyi 94-87’lik skorla kazanarak seride durumu 2-1’e getiren Anadolu Efes, finale ulaşmak için önemli bir adım attı. Karşılaşmanın en çok dikkat çeken ismi, 22 sayı ile Daniel Oturu oldu. İki takımın da üç galibiyet alması durumunda finale yükseleceği bu heyecanlı serinin dördüncü maçı 12 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

H2: maçın detayları

Anadolu Efes’in oyuncuları arasında Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2 sayıya ulaştı. Beşiktaş ise Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12 ve Morgan 13 sayı topladı. İlk periyot 26-22 lehine sonuçlandı, devre ise 51-43 bitti. Üçüncü periyot sonunda skor 78-65 iken, maçın 37. dakikasında Beşiktaş’tan Mathews beş faulle oyundan çıktı.

H2: hakemler

Müsabakayı yöneten hakemler Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Polat Parlak’tı. Bu karşılaşma, basketbol tutkunları için yüksek tempolu ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Anadolu Efes, gösterdiği performansla finale çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu.