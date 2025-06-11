Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Geçti

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçı 94-87 kazanmayı başaran Anadolu Efes, serideki durumu 2-1’e taşımış oldu. Mücadelenin en çok sayı atan oyuncusu, Anadolu Efes’ten 22 sayı üreten Daniel Oturu oldu. Üç galibiyet alacak takımın finale yükseleceği play-off yarı final serisinde dördüncü karşılaşma 12 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

MAÇ SONUCU

ANADOLU EFES: 94 – BEŞİKTAŞ: 87

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

ANADOLU EFES: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2

BEŞİKTAŞ: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot: 26-22

Devre: 51-43

3. periyot: 78-65

5 faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews (Beşiktaş)