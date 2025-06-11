Spor

Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Yendi

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Anadolu Efes, Beşiktaş’ı ağırladı

MAÇIN SONUCU

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü mücadelesinde Anadolu Efes, Beşiktaş’ı 94-87’lik skorla geçerek seride durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın en çok dikkat çeken ismi, Anadolu Efes’ten 22 sayı atan Daniel Oturu oldu.

PLAY-OFF’UN DEVAMI

Serinin 4. maçı 12 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek ve bu maçta üç galibiyet elde edecek ekip finale yükselebilmek için mücadele edecek.

MAÇIN DETAYLARI

Maçta görev alan hakemler şunlardı: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak. Oyuncuların karşılaşma içerisindeki performansları şu şekilde:

Anadolu Efes: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2

Beşiktaş: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13

1. periyot: 26-22, Devre: 51-43, 3. periyot: 78-65

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews (Beşiktaş)

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