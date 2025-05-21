Anadolu Efes, Galatasaray’ı 34 farkla yendi!

MAÇIN SONUCU VE DETAYLARI

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında ertelenen karşılaşmada Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılan bu müzabakadaki galip, 87-53’lük skorla konuk ekip Anadolu Efes oldu.

ANADOLU EFES İLK ÇEYREĞİ ÜSTÜN BİTİRDİ

Anadolu Efes, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak, 3. dakikada Nwora’nın turnikesi ile 7 sayılık bir fark yakaladı: 2-9. Bunun ardından sarı-kırmızılı ekip, özellikle Palmer’ın öne çıktığı ataklarla farkı azaltma gayretinde bulundu. Ancak konuk takım Bryant ile bulduğu sayılarla avantajını koruyarak ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİLER

İkinci çeyreğe de Anadolu Efes hızlı başladı. İlk 5 dakikada kenardan oyuna dahil olan Doğuş Özdemiroğlu ve Larkin’in katkılarıyla basketler buldu. Savunmada etkin bir performans sergileyen Anadolu Efes, 15. dakikada 34-25 üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 45-32 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK AÇILDI

Üçüncü çeyrekte de etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, rakibini zor duruma sokarak farkı açtı. Çeyrek sonuna yaklaşırken, Larkin’in serbest atıştan bulduğu basketle farkı 27 sayıya çıkararak son periyoda 69-42 önde girdi.

GALATASARAY KARŞISINDAKİ ÜSTÜNLÜK DEVAM ETTİ

Müsabakanın son periyodunda da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, maçı 87-53 kazanarak salondan galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Cummings 5, Buğrahan Tuncer 7, Palmer 12, Blumbergs 2, Izundu 6, Young 5, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 2, Samet Geyik, Delgado, Yaman Alişan 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Rıdvan Öncel, Bryant 17, Nwora 17, Smits 7, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Can Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Willis 4