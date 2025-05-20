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Anadolu Efes, Galatasaray’ı 34 sayı farkla yendi

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GALATASARAY İLE ANADOLU EFES’İN MAÇI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında ertelenen Galatasaray ve Anadolu Efes maçı oynandı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen karşılaşmada Anadolu Efes, rakibi Galatasaray’ı 87-53 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İLK ÇEYREKTE EFES ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes, karşılaşmaya hızlı bir giriş yaparak 3. dakikada Nwora’nın turnike basketiyle 7 sayılık bir üstünlük sağladı: 2-9. Galatasaray, özellikle Palmer ile öne çıkarak farkı azaltmaya çabaladı. Ancak konuk ekip Bryant ile bulduğu sayılarla önde kalmayı başararak ilk çeyreği 21-19 üstün tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE DURUM DEĞİŞMEDİ

İkinci çeyreğin başında Doğuş Özdemiroğlu ve Larkin’in katkılarıyla sayılar bulan Anadolu Efes, güçlü savunmasıyla rakibini zor durumda bırakmaya devam etti. 15. dakikada 34-25 öne geçen lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına da 45-32’lik skor avantajıyla gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARKI AÇTI

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdürerek üstünlük sağlayan Anadolu Efes, rakibinin zorlandığı anlardan yararlanarak farkı açtı. Çeyreğin bitimine 1 saniye kala Larkin’in serbest atıştan bulduğu basketle fark 27 sayıya çıktı ve son periyota 69-42 önde girildi.

SON PERİYOTTA DA ÜSTÜN KALDI

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmayı 87-53’lük skorla tamamlayarak galip geldi.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Cummings 5, Buğrahan Tuncer 7, Palmer 12, Blumbergs 2, Izundu 6, Young 5, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 2, Samet Geyik, Delgado, Yaman Alişan 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Rıdvan Öncel, Bryant 17, Nwora 17, Smits 7, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Can Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Willis 4

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