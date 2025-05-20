Anadolu Efes, Galatasaray’ı 34 sayı farkla yendi

GALATASARAY İLE ANADOLU EFES’İN MAÇI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında ertelenen Galatasaray ve Anadolu Efes maçı oynandı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen karşılaşmada Anadolu Efes, rakibi Galatasaray’ı 87-53 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İLK ÇEYREKTE EFES ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes, karşılaşmaya hızlı bir giriş yaparak 3. dakikada Nwora’nın turnike basketiyle 7 sayılık bir üstünlük sağladı: 2-9. Galatasaray, özellikle Palmer ile öne çıkarak farkı azaltmaya çabaladı. Ancak konuk ekip Bryant ile bulduğu sayılarla önde kalmayı başararak ilk çeyreği 21-19 üstün tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE DURUM DEĞİŞMEDİ

İkinci çeyreğin başında Doğuş Özdemiroğlu ve Larkin’in katkılarıyla sayılar bulan Anadolu Efes, güçlü savunmasıyla rakibini zor durumda bırakmaya devam etti. 15. dakikada 34-25 öne geçen lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına da 45-32’lik skor avantajıyla gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARKI AÇTI

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdürerek üstünlük sağlayan Anadolu Efes, rakibinin zorlandığı anlardan yararlanarak farkı açtı. Çeyreğin bitimine 1 saniye kala Larkin’in serbest atıştan bulduğu basketle fark 27 sayıya çıktı ve son periyota 69-42 önde girildi.

SON PERİYOTTA DA ÜSTÜN KALDI

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmayı 87-53’lük skorla tamamlayarak galip geldi.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Cummings 5, Buğrahan Tuncer 7, Palmer 12, Blumbergs 2, Izundu 6, Young 5, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 2, Samet Geyik, Delgado, Yaman Alişan 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Rıdvan Öncel, Bryant 17, Nwora 17, Smits 7, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Can Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Willis 4