Spor

Anadolu Efes, Galatasaray’ı 34 sayı ile yendi

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MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında ertelemeli müsabakada Galatasaray ile Anadolu Efes karşılaştı. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti ve konuk takım Anadolu Efes, 87-53’lük skorla galip geldi.

İLK ÇEYREKTE EFES ÜSTÜN OLDU

Anadolu Efes, karşılaşmaya hızlı bir giriş yaptı ve 3. dakikada Nwora’nın turnike basketiyle 7 sayılık bir fark yakaladı: 2-9. Sarı-kırmızılı takım, özellikle Palmer’ın ön planda olduğu hücumlarla farkı kapatmaya çalıştı. Ancak konuk ekip Bryant ile etkili bir oyun sergileyerek ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİLER

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, oyuna giren Doğuş Özdemiroğlu ve Larkin ile sayılar buldu. Savunmada da etkili olan lacivert-beyazlılar, 15. dakikada 34-25’lik üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 45-32 önde girdi.

SON PERİYOTA DA ÖNDE GİRDİLER

Üçüncü periyotta da Anadolu Efes, hem hücum hem de savunma açısından üstünlüğünü sürdürdü. Çeyreğin sona ermesine sadece 1 saniye kala Larkin’in serbest atıştan bulduğu basketle farkı 27’ye çıkararak son periyota 69-42 önde girdi.

GALİBİYET FARKI 34 SAYIYLA TAMAMLANDI

Son çeyrekte üstün oynamaya devam eden Anadolu Efes, maçı 87-53’lük skorla kazanarak salondan galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Cummings 5, Buğrahan Tuncer 7, Palmer 12, Blumbergs 2, Izundu 6, Young 5, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 2, Samet Geyik, Delgado, Yaman Alişan 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Rıdvan Öncel, Bryant 17, Nwora 17, Smits 7, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Can Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Willis 4

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