Anadolu Efes, Galatasaray’ı 34 sayı ile yendi

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında ertelemeli müsabakada Galatasaray ile Anadolu Efes karşılaştı. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti ve konuk takım Anadolu Efes, 87-53’lük skorla galip geldi.

İLK ÇEYREKTE EFES ÜSTÜN OLDU

Anadolu Efes, karşılaşmaya hızlı bir giriş yaptı ve 3. dakikada Nwora’nın turnike basketiyle 7 sayılık bir fark yakaladı: 2-9. Sarı-kırmızılı takım, özellikle Palmer’ın ön planda olduğu hücumlarla farkı kapatmaya çalıştı. Ancak konuk ekip Bryant ile etkili bir oyun sergileyerek ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİLER

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, oyuna giren Doğuş Özdemiroğlu ve Larkin ile sayılar buldu. Savunmada da etkili olan lacivert-beyazlılar, 15. dakikada 34-25’lik üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 45-32 önde girdi.

SON PERİYOTA DA ÖNDE GİRDİLER

Üçüncü periyotta da Anadolu Efes, hem hücum hem de savunma açısından üstünlüğünü sürdürdü. Çeyreğin sona ermesine sadece 1 saniye kala Larkin’in serbest atıştan bulduğu basketle farkı 27’ye çıkararak son periyota 69-42 önde girdi.

GALİBİYET FARKI 34 SAYIYLA TAMAMLANDI

Son çeyrekte üstün oynamaya devam eden Anadolu Efes, maçı 87-53’lük skorla kazanarak salondan galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Cummings 5, Buğrahan Tuncer 7, Palmer 12, Blumbergs 2, Izundu 6, Young 5, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 2, Samet Geyik, Delgado, Yaman Alişan 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Rıdvan Öncel, Bryant 17, Nwora 17, Smits 7, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Can Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Willis 4