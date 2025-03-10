Spor

Anadolu Efes, Manisa Basket’i 11 Sayı Farkla Yendi

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MANİSA BASKET’İN BAŞLANGICI

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Manisa Basket ile Anadolu Efes, Muradiye Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Bu kritik maçta ev sahibi takım Anadolu Efes, rakibini 83-72’lik skorla mağlup ederek galip geldi.

İLK YARIDAKİ PERFORMANS

Müsabakaya Manisa Basket, 4-0’lık bir seri ile başlangıç yaptı ve ilk beş dakikası 8-8 beraberlikle geçildi. Ardından Anadolu Efes, Thompson ve Larkin’in etkili performansıyla ilk periyodu 23-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte Manisa Basket, Divissa, Acuil, White ve Besson’un sayılarıyla, 15. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 26-27. Fakat Anadolu Efes, Erkan Yılmaz ve Ercan Osmani’nın katkılarıyla soyunma odasına 38-33 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ FARK

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant’ın isabetli atışlarıyla farkı 10 sayıya çıkararak 33-43 duruma geldi. Maçın 25. dakikasında konuk ekip 51-38 üstünlük sağladı ve Oturu ile Beaubois ile etkinlik göstererek final periyoduna 63-54 önde girdi.

SON ÇEYREK VE SONUÇ

Son çeyrekte Anadolu Efes, Oturu ve Beaubois’nın sayılarıyla üstünlüğünü sürdürdü, Manisa Basket ise Divissa, Acuil ve Chiozza ile karşılık verdi. Son 5 dakikaya Anadolu Efes’in 74-62 önde girmesiyle, müsabakanın sonucu 83-72 olarak kaydedildi.

SKOR DAĞILIMI

Manisa Basket: Chiozza 10, Acuil 15, Buğra Çal, Besson 16, Thomas 6, White 22, Yunus Emre Sonsırma 3, Leon Apaydın, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu. Anadolu Efes: Beaubois 21, Bryant 7, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 16, Larkin 8, Rıdvan Öncel, Oturu 13, Erkan Yılmaz 2, Willis 2.

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