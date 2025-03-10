Anadolu Efes, Manisa Basket’i 11 Sayı Farkla Yendi

MANİSA BASKET’İN BAŞLANGICI

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Manisa Basket ile Anadolu Efes, Muradiye Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Bu kritik maçta ev sahibi takım Anadolu Efes, rakibini 83-72’lik skorla mağlup ederek galip geldi.

İLK YARIDAKİ PERFORMANS

Müsabakaya Manisa Basket, 4-0’lık bir seri ile başlangıç yaptı ve ilk beş dakikası 8-8 beraberlikle geçildi. Ardından Anadolu Efes, Thompson ve Larkin’in etkili performansıyla ilk periyodu 23-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte Manisa Basket, Divissa, Acuil, White ve Besson’un sayılarıyla, 15. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 26-27. Fakat Anadolu Efes, Erkan Yılmaz ve Ercan Osmani’nın katkılarıyla soyunma odasına 38-33 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ FARK

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant’ın isabetli atışlarıyla farkı 10 sayıya çıkararak 33-43 duruma geldi. Maçın 25. dakikasında konuk ekip 51-38 üstünlük sağladı ve Oturu ile Beaubois ile etkinlik göstererek final periyoduna 63-54 önde girdi.

SON ÇEYREK VE SONUÇ

Son çeyrekte Anadolu Efes, Oturu ve Beaubois’nın sayılarıyla üstünlüğünü sürdürdü, Manisa Basket ise Divissa, Acuil ve Chiozza ile karşılık verdi. Son 5 dakikaya Anadolu Efes’in 74-62 önde girmesiyle, müsabakanın sonucu 83-72 olarak kaydedildi.

SKOR DAĞILIMI

Manisa Basket: Chiozza 10, Acuil 15, Buğra Çal, Besson 16, Thomas 6, White 22, Yunus Emre Sonsırma 3, Leon Apaydın, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu. Anadolu Efes: Beaubois 21, Bryant 7, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 16, Larkin 8, Rıdvan Öncel, Oturu 13, Erkan Yılmaz 2, Willis 2.