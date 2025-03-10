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Anadolu Efes, Manisa Basket’i 83-72 Yendi

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MANİSA BASKET VE ANADOLU EFES MAÇI

Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Manisa Basket ile Anadolu Efes, Muradiye Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi Anadolu Efes, 83-72’lik skorla kazandı.

İLK YARIDA EFES ÜSTÜNLÜĞÜ

Maçın başında Manisa Basket, 4-0’lık seriyle öne geçti. İlk 5 dakikada skor 8-8 beraberlikle geçse de, Anadolu Efes’in Thompson ve Larkin’in performansıyla periyodu 23-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Manisa Basket, Divissa, Acuil, White ve Besson ile etkili olup, 15. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 26-27. Ancak Anadolu Efes, Erkan Yılmaz ve Ercan Osmani’nın katkısıyla ilk yarıyı 38-33 önde kapadı.

EFES, FARKI AÇARAK KAZANDI

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant’ın sayılarıyla farkı 10 sayıya çıkardı: 33-43. 25. dakikayı 51-38 önde geçiren konuk ekip, Oturu ve Beaubois’nın etkili oyunuyla final periyoduna 63-54 önde girdi. Son çeyrek boyunca Anadolu Efes’ten Oturu ve Beaubois’nın sayıları, Manisa Basket’ın Divissa, Acuil ve Chiozza ile verdiği karşılıklara rağmen, maçın sonunda Anadolu Efes 74-62 önde girdi ve müsabakayı 83-72 ile kazandı.

SKOR DAĞILIMI

Manisa Basket oyuncularından Chiozza 10, Acuil 15, Besson 16, White 22 sayı üretti. Anadolu Efes’te Beaubois 21, Ercan Osmani 16, Oturu 13 sayı kaydetti.

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