Anadolu Efes-Panathinaikos Maçı Canlı Yayında

ANADOLU EFES PANATHINAIKOS MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes, bu akşam THY Avrupa Ligi’nde Ergin Ataman’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile karşılaşacak. Mücadele, Misli’den canlı yayınlanacak ve OAKA Arena’da TSİ 22.15’te start alacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında son 6 resmi karşılaşmanın 5’ini Anadolu Efes kazanmış durumda. Fakat Anadolu Efes, Euroleague’de oynadığı son 7 deplasman maçından yenilgiyle dönüyor. Öte yandan Panathinaikos, Euroleague’deki son 7 iç saha mücadelesini kazanmayı başardı. Anadolu Efes ise son 8 Euroleague maçının 6’sında 85’in altında sayı kaydediyor.

MISLI ÜYELERİNE YORUM

Misli üyeleri arasında bu karşılaşmaya yönelik tercihlerde %28 ev sahibi Panathinaikos’u seçiyor. Misli yazarı Evren İçener, Panathinaikos takımında Lessort, Grigonis ve Ömer Faruk Yurtseven’in yokluğuna dikkat çekti. Anadolu Efes’te de Larkin bulunmuyor. Panathinaikos’un Fenerbahçe ile oynadığı son maçta zorlandığını ifade eden İçener, “Boyalı bölgede önemli oyuncuların yokluğu hissediliyor,” dedi. Panathinaikos’un, yıldız oyuncu Nunn önderliğinde yaratıcı bir oyunla sonuca gitmeye çalışacağı belirtiliyor. Anadolu Efes ise Real Madrid galibiyeti ile play-in umudunu sürdürdü.

ŞAMPİYON ORANLAR

Misli’de bu maça özel yüksek oranlar yer almakta. Ev sahibi Panathinaikos’un galibiyeti için 1.14 yerine 1.17, Anadolu Efes’in kazanması için ise 3.12 yerine 3.21 oranı sunmuş durumda. *** Oranlar değişiklik gösterebilir.

TAKIM EKSLERİ

Panathinaikos’ta Mathias Lessort, Marius Grigonis ve Ömer Faruk Yurtseven sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak. Kostas Antetokounmpo ise takımdan ayrıldı. Anadolu Efes’te ise Shane Larkin sakatlıktan ötürü yer almayacak. Ailevi nedenlerden dolayı izni olan Stanley Johnson’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

LİG DURUMU

Anadolu Efes, ligde 12. sırada yer alırken, 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Yunan temsilcisi Panathinaikos ise 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde 4. sırada konumlanıyor.

GEÇEN MAÇLAR

Anadolu Efes, son maçında Real Madrid’i 79-73 yenmeyi başarırken; Panathinaikos, Fenerbahçe Beko’yu 91-90 mağlup etti. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Ergin Ataman’ın ekibini 93-67’lik skorla geçti.

TARİHİ RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos ile yapacağı bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 862. randevusunu gerçekleştirecek. Daha önce 861 maça çıkan lacivert-beyazlı ekip 484 galibiyet, 377 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri mücadele ettiği THY Avrupa Ligi’nde ise 614. kez sahne alacak ve burada 613 maçta 327 galibiyet, 286 mağlubiyet yaşamış durumda.