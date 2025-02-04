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Spor

Anadolu Kulüplerine Yazık Ediliyor

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GAZİANTEP FK’NIN GALATASARAY’A KARŞI MAĞLUBİYETİ

Süper Lig’in 22’nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Galatasaray’a karşı 1-0’lık bir mağlubiyet yaşadı. Maçın ardından Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, karşılaşma hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, Galatasaray’a karşı iyi bir mücadele sergilediklerini dile getirdi.

ANADOLU KULÜPLERİNE YAZIK EDİLİYOR

Yılmaz, futbolun galibiyet ve mağlubiyetlerinin doğal olduğunu belirtti. “Galatasaray gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımızı inanıyorum” dedi. “Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler ister istemez insanların canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum.” ifadeleriyle, Anadolu kulüplerinin sorunlarına dikkat çekti.

Başkan Yılmaz, her iki takımı da tebrik ederek tam bir özveri ile güzel futbol sergilediklerinin altını çizdi. Hakem kararları hakkında da düşüncelerini paylaşan Yılmaz, “Hak yiyen bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum.” sözleriyle hakemlerin kararlarının sıkıntı yarattığını dile getirdi. Son olarak, takımının mücadeleci ruhundan ve destek veren taraftar, oyuncu, yönetim ve teknik heyetlerine teşekkür etti.

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