Anadolu Sigorta Hedef Fiyatı 213.8 TL

Oyak Yatırım’ın Anadolu Sigorta Açıklamaları

Oyak Yatırım, Anadolu Sigorta (ANSGR) için belirlediği hedef fiyatı 213.8 TL olarak koruyor. Şirketin tavsiyesi “endeks üstü getiri” şeklindedir. Raporda dikkat çeken detaylardan bazıları şu şekilde: “Anadolu Sigorta 4Ç24’te hem bizim tahminimizin (2.460mn TL) hem de piyasa beklentisinin (2.724mn TL) üzerinde 2.999mn TL (çeyreksel +%23, yıllık +%517) net kar açıklamıştır.”

Finansal Raporun Ayrıntıları

Bu çeyrek içerisinde teknik branş, daha yüksek hasarlar ve artan faaliyet giderleri nedeniyle daha az destekleyici olmuştur. Önceki çeyrekte %15 olan karşılık oranı 4Ç’de %5’e gerilemiştir. Birleşik oran ise 3Ç’deki %104 seviyesinden 4Ç’de %111’e yükselmiş, bir yıl önceki %133 seviyesinden ise gerilemiştir. Finansal gelirler, portföy büyüklüğünün genişlemesi ve yüksek getirili enstrümanlara yapılan aktif portföy değişikliği sayesinde bu çeyrekte sonuçlara katkı sağlamıştır.

Karlılık Oranlarındaki Değişimler

Takip eden özkaynak karlılığı 3Ç’deki %39 ve bir yıl önceki %55 seviyesinden 4Ç’de %42’ye yükselmiştir. 2024 kümülatif sonuçlarına gelirsek, ANSGR %105 kombine oranı ve %46 daha yüksek yatırım getirisi ile desteklenen %84’lük bir kar artışı kaydetmiştir. 2025 yılında %41 özkaynak karlılığı ile %35 daha yüksek kar bekliyoruz. ANSGR için belirlenen hedef fiyat 213,80 TL ve tavsiye endeks üzeri getiri olarak devam etmektedir. Anadolu Sigorta, 25T F/DD 1.3x ve 3.7x F/K ile işlem görmekte olup, 25T özkaynak karlılığı %41 seviyesindedir. Sonuçlar hisse için hafif olumlu olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak: Oyak Yatırım