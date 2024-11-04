Anahtar Parti Heyeti Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu önderliğindeki Anahtar Parti heyeti, Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuz istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Heyet, Aslanlı Yol üzerinden yürüyerek Atatürk’ün mozolesine ulaşmayı başarıyor. Ağıralioğlu, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşunda bulunuyor. Ziyaretin ardından heyet, Anıtkabir’in merdivenlerinde bir hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Defterdeki Anlamlı Yazı

Misak-ı Milli Kulesi’ne geçtikten sonra Ağıralioğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalıyor. Defterde şunları yazıyor: “Son Türk Devleti’nin büyük kurucusu, bu aziz vatanı ve bu devleti bize nasıl ve ne pahasına ne bedel ödeyerek bıraktığını biliyoruz. Bu aziz vatanı, devleti ve Cumhuriyeti nasıl ve ne pahasına koruyacağımızın şuuru ile aziz hatıran huzurunda akıl, ahlak, adalet, azim ve adanmışla millete söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. Ruhun şad olsun.” (DHA)