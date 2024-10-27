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Anaokulundaki İhmal Küçük Kızı Yaktı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Edinilen bilgilere göre, olay 25 Ekim’de öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Özel Çam Anaokulu’nda gerçekleşti. İddiaya göre, 1.5 yaşındaki Aden Aslan’ın üzerine anaokulunda kahve döküldü.

ANAOKULUNUN MÜDAHALESİ VE SONRASI

Anaokulu yönetimi, kazanın ardından küçük kızı hemen hastaneye götürdü. Hastanede, küçük kızın annesi Aslı Aslan’a, kızının yüzü ve vücudunda 2’nci derece yanık olduğu bildirildi. Hastanede gerçekleştirilen tedavi süreci sonrasında, küçük kız taburcu edilerek evine gönderildi.

AİLENİN TEPKİSİ VE ŞİKAYET

Küçük kız taburcu edildikten sonra, aile anaokulu yönetiminden şikayetçi oldu. Ayrıca, aile hastanede şikayet kağıdını almaya çalıştı.

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