Ancelotti, Brezilya’nın Yeni Hocası Oldu

BREZİLYA FUTBOLUNDA TARİHİ BİR DEĞİŞİM

Brezilya futbolu, tarihin en önemli adımlarından birine imza atıyor. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu. 65 yaşındaki ünlü hoca, 2026 Dünya Kupası’nı kapsayan 1 yıllık bir sözleşme ile Sambacılar’ın başına geçti. Brezilya Futbol Federasyonu, bu büyük anlaşmayı resmi sosyal medya hesaplarında şu sözlerle duyurdu: “Futbol tarihinin en büyük milli takımı, artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek!”

ANCELOTTİ İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, Ancelotti’nin gelişini büyük bir coşkuyla duyurdu. “Bu, stratejik bir hamleden çok daha fazlası. Brezilya futbolu, en yüksek kürsüdeki yerini geri almaya kararlı. Ancelotti ile yeni görkemli sayfalar yazacağız.” Sambacılar, bu yeni birliktelikle sahada olduğu kadar küresel futbolda da devrim yapmayı amaçlıyor. Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay ile oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme maçlarında ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Taraftarlar, İtalyan hocanın takıma nasıl bir yenilik getireceğini sabırsızlıkla bekliyor.

Futbol tarihine altın harflerle geçen Ancelotti, kariyerine Reggiana kulübünde başladıktan sonra Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Everton, Bayern Münih, Napoli ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde görev aldı. 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve pek çok ulusal kupa ile “kupa canavarı” unvanını sonuna kadar hak etti. Şimdi, bu eşsiz deneyimi Brezilya’nın altın sarısı formasını tekrar zirveye taşımak için sahada kullanacak.