Anıtkabir’de 19 Mayıs Coşkusu! Gençler, Atatürk’ün Mirasına Sahip!

ANITKABİR’DE TÖREN

Milli mücadelenin başlangıcının anlam kazandığı bu önemli günde, ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve diğer heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Bakan Bak, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıyor, sonrasında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyor.

BİRLİK VE MİLLİ RUH VURGUSU

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Bak, şu sözleri dile getiriyor: “Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılının ilk Gençlik Haftası’nda ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle manevi huzurunuzdayız. Hiçbir gücün bozmayacağı sarsılmaz birlik ruhu ile Türkiye için çok daha ihtişamlı günleri gençlerimizle omuz omuza koruyoruz.” Başka bir ifade ile, Türk tarihine damga vuran kahramanların milli mücadele ruhuyla hareket etme yeteneğinin güçlü bir ilham kaynağı olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, Türkiye’nin gençlerinin, işaret edilen muhasır medeniyetler düzeyine ulaşmış olarak güçlü imkanlarla geleceğe hazırlandığını vurguluyor.

Bakan Bak, “Sporda, bilimde, sanatta, dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil ediyorlar. Bundan tam 100 yıl önce Paris 1924 Olimpiyatlarında temsil edilen küllerinden henüz doğmuş Türkiye Cumhuriyeti bugün Paris 2024’te yüzlerce sporcumuz tarafından yeniden temsil edilecek” diyor. Bakan, aynı ruhla ve güçlü imkanlarla ay yıldızı temsil eden sporcuların başarılarını, Atatürk ve kahraman ecdada armağan ettiklerini belirtiyor. Son olarak, tüm şehit ve gazileri saygı, minnet ve rahmetle anarak anıyor.

ÜLKE GENERAL BİRLİK!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Türkiye’nin dört bir yanında şehir meydanlarında yapılan törenlerle devam ediyor. Bu etkinlikler, spor organizasyonları ve yürüyüşlerle milli ruhu yaşatıyor. Gençler, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın gururunu taşıyor.