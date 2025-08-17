Anız Yakmak, Toprağı Olumsuz Etkiliyor

ANIZ YAKMAK TOPRAĞI ÇÖLE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın toprak ve doğal yaşam üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor. Uludağ, “Anız yakmak, canlı bir organizma olan toprağı ve içindeki milyonlarca faydalı mikroorganizmayı yok etmek demektir. Tarlayı daha az sürmek veya iş gücünden tasarruf etmek için yapılan bu uygulama çok yanlış. Kesinlikle anız yakılmamalı” diyor.

TOPRAK VE TARIM ÜZERİNDEKİ ZARARLAR

Türkiye genelinde hasat sonrası sıkça tercih edilen anız yakma yöntemi, doğaya geri dönülmez zararlar veriyor. Uludağ, bu yöntemin toprağın doğal döngüsünü bozduğunu, verimliliği düşürdüğünü ve tarımın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini bildiriyor. Anız yakmanın toprağın su tutma kapasitesini azalttığını ve erozyon riskini artırdığını ifade eden Uludağ, ekosistemin tahrip olduğu ve küçük canlıların yok edildiğini söyleyerek, “Anız yakarak kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz. Topraktaki mikro canlılar, humusu sağlayan ayrıştırıcılar, bitkileri ayrıştırarak toprağın verimliliğini artırır. Bu canlıları yok ederek ekosistemi bozuyoruz” diyerek dikkat çekiyor.

ANIZ YANGINLARI ORMANLARI TEHDİT EDİYOR

Doç. Dr. Uludağ, kuraklıkla birleşen anız yangınlarının ciddi orman yangınlarına sebep olabileceği konusunda uyarıyor. “Orman yangınları geniş alanları yok ediyor. Yüksek sıcaklıkların yanında anız yangınları ormanlarımızı daha fazla tehlikeye atıyor. Bu yangınlarda şehitlerimiz oldu, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Anız yangınları hem doğayı hem de canlı yaşamını tehdit ediyor” diyor.