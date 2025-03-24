Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Soruşturma İzni Verildi

AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen bir açıklamada, “2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır” denildi. Bu karar, belediyenin konser harcamalarının şeffaflığı ve ihale süreçleri konusunda belirsizlikleri artırdı.

KAMU ZARARI İDDİASI NE ANLAMA GELİYOR?

Soruşturma, 33 konserin organizasyon süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu durumun kamu kaynaklarında zarara yol açtığı iddialarına dayalı olarak yürütülüyor. Müfettiş raporlarının, ihale mevzuatına uyulup uyulmadığı ve piyasa araştırması yapılmadan tek kaynaktan hizmet alımı gerçekleştirildiği yönünde bulgular içerdiği ifade ediliyor. Konserlere harcanan milyonlarca liranın detaylarının ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtiliyor.

ABB’NİN DAHA ÖNCEKİ TARTIŞMALI HARCAMALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçmişte de konser harcamaları nedeniyle gündeme gelmişti. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ebru Gündeş konserine ödenen yüksek bedeller ve 2023’te Candan Erçetin konseri için yapılan harcamalar, kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.