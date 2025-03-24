Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma İzni Verildi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEKİ KONSER İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 130 konserle ilgili müfettiş incelemesi sona erdi. Yapılan inceleme sonucunda, 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilirken, 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi. ABB’den yapılan açıklamada, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlediği vurgulandı.

33 KONSERDE KAMU ZARARI İDDİASI

ABB’nin resmi açıklamasında, “Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır” denildi. Soruşturmanın, bu konserlerin ihale süreçleri ve harcamalarındaki potansiyel usulsüzlüklere odaklandığı ifade ediliyor. Ancak, kamu zararıyla ilgili somut bulgular henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

97 KONSERDE USULSUZLUK BULUNMADI

Yapılan incelemede, 130 konserden 97’si için soruşturma iznine ihtiyaç olmadığı belirlendi. ABB bu durumu, “Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir” ifadeleriyle açıkladı. Belediye, bu etkinliklerin daha önce Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetimlerinden geçtiğini ve olumsuz bir bulgu bulunmadığını ekleyerek, sürecin hukuka uygunluğunu savundu.

İTİRAZDA BULUNAN BELEDİYE ÇALIŞANLARI

Soruşturma izni verilen 33 konserle ilgili olarak 9 belediye çalışanı da inceleme kapsamında değerlendirildi. ABB, bu çalışanların hukuki haklarını kullanacağını belirtip, “Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır” açıklamasında bulundu. İtiraz sürecinin, soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.