Ankara Büyükşehir’in Konser Soruşturması Başladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KONSERLERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından geçmiş yıllarda düzenlenen konserler, yargıya taşındı. ABB’nin 2021-2024 yılları arasında milyonlarca liralık konserleri için müfettişlerce gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları bugün açıklandı. Bu süreçte, 130 konserden 90’ı için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi, ancak 33 konser hakkında ‘kamu zararı’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ankara Valiliği’nin bu konserlerle ilgili soruşturma izni verdiği öğrenildi.

SORUŞTURMALARA MANSUR YAVAŞ’IN BİLGİSİ DAHİLİNDE

ABB’nin 33 konserine yönelik kamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kapsamadığı, sadece ilgili 9 personeli hedef aldığı belirtildi. Aynı zamanda bu soruşturmanın Yavaş’ın bilgisi dahilinde yürütüldüğü ifade edildi. Gazeteci Nasuhi Güngör, konu hakkında katıldığı bir televizyon programında, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturması, 17 Mart’ta verilen bir izinle başlatıldı. Ancak bu, belediyeye değil, Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilinde ilgili personelin ihmalkarlığına yönelik bir soruşturma.” dedi.

DMM’DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan konser soruşturması hakkında, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama yapıldı. DMM’nin açıklamasında, verilen soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil, ilgili personeli kapsadığı vurgulandı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması başlatıldı’ iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.” İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme sonucunda, 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan incelemelerin tamamlandığı kaydedildi. Ayrıca, bu kapsamda 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Söz konusu soruşturma sonucu, Ankara Valiliği tarafından ABB’nin 9 personeli için soruşturma izni verilmiştir. Bahsedilen teftiş işlemlerinin, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak gerçekleştirildiği ve güncel bir soruşturma başlatıldığına dair asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.