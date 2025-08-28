Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e Soruşturma Başlattı

ankara-cumhuriyet-bassavciligi-ozgur-ozel-e-sorusturma-baslatti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma süreci başlatıyor. Bu işlem, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gerçekleşiyor.

SUÇLAMALARIN NEDENİ

Başsavcılık, Özel hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçları nedeniyle resen bir soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Olayın ardındaki hukuki süreç, kamuoyunda dikkat çekiyor ve gelişmeler izleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Memişoğlu: MHRS’ye üniversite hastaneleri ekleniyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin üniversite hastanelerine entegrasyonunun 1 Eylül'de iki hastanede pilot uygulama ile başlayacağını duyurdu.
Gündem

“Kene Risk Haritası Hazırlanıyor”

Yaz aylarında artan kene vakaları üzerine çalışmalar sürüyor; uzmanlar Türkiye'nin kene risk haritasını hazırlayıp, kenelerin yol açabileceği hastalıkları araştırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.