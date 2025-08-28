Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e Soruşturma Başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma süreci başlatıyor. Bu işlem, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gerçekleşiyor.

SUÇLAMALARIN NEDENİ

Başsavcılık, Özel hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçları nedeniyle resen bir soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Olayın ardındaki hukuki süreç, kamuoyunda dikkat çekiyor ve gelişmeler izleniyor.