Ankara’da Akran Cinayeti: 15 Yaşındaki Çocuk Öldü

Ankara Pursaklar’da 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen bir neden yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın duyulması üzerine çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun farklı bölgelerinden bıçaklanan Fatih Acacı, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren D.G., güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi verildi. Olayın, arkadaşlar arasında “kız meselesi” nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma devam ediyor.

BİR AY İÇERİSİNDE İKİNCİ OLAY

Aynı süre zarfında Ankara’nın Keçiören ilçesinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Geçen ay, 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocukların karıştığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

ÇOCUK SUÇLUYA KADEMELİ CEZA ARTIŞI

Diğer yandan, hükümet suça sürüklenen çocukların yargılama ve infaz süreçleri hakkında yeni bir düzenleme getirecek. Bu düzenleme ile yaş ilerledikçe ceza indirimleri azalacak ve çocuk faillere daha fazla ceza verilmesi amaçlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz.” diyerek konunun önemini vurguladı. Mevcut düzenlemeler ise 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocuklar için ceza indirimlerine olanak tanıyor.