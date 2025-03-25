Ankara’da Bazı Metro Ve Otobüsler Durduruldu

ANKARA VALİLİĞİ GÖSTERİ YASAĞI NEDENİYLE DURAKLAR KAPATILIYOR

Ankara Valiliği tarafından uygulanan gösteri yasağı çerçevesinde, şehirde bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı. EGO Genel Müdürlüğü, hangi durakların kapatıldığını duyurdu. Kapatılan duraklar arasında metro durakları da yer alıyor. Peki, hangi metro durakları etkileniyor? İşte detaylar.

KIZILAY METROSU İÇİN KAPANMA SAATİ BELİRLENDİ

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda saat 19.00’dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve biniş işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi. Aynı zamanda, saat 19.00’dan itibaren ODTÜ önündeki otobüs durakları da yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri hizmet vermeyecek.