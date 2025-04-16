Ankara’da Diş İmplantı Talebi Artıyor

DİŞ İMPLANTI TEDAVİSİNE ARTAN ILGI

Diş eksikliği problemi yaşayan bireyler arasında diş implantı tedavisine yönelik ilgi gitgide artıyor. Ankara’da birçok diş kliniğinde uygulanan bu yöntem, hem estetik hem de fonksiyonel sonuçları nedeniyle tercih ediliyor. Tedavi ile ilgili bilgiler paylaşan Doç. Dr. Zekeriya Taşdemir, implant uygulamalarının sadece görünüm açısından değil, aynı zamanda çiğneme ve konuşma fonksiyonlarının geri kazanılması bakımından da etkili olduğunu söylüyor. “Diş implantı, çene kemiğine yerleştirilen titanyum bir yapı sayesinde, eksik dişin işlevini üstlenir. Bu yapı zamanla kemikle bütünleşiyor ve üzerine yerleştirilen protez diş, doğal dişe en yakın sonucu sağlıyor,” ifade ediyor.

DİJİTAL TEKNOLOJİLERLE HIZLANAN SÜREÇ

Ankara’daki kliniklerde dijital diş hekimliği uygulamalarının yaygınlaşması, diş implantı tedavisinin daha kısa sürede ve konforlu şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. Tedavi süreci genellikle detaylı bir klinik muayene ve radyolojik analizle başlıyor. Ardından, çene kemiğinin implant yerleştirilmesine uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Uygun görülmesi halinde, implant operasyonu yapılarak iyileşme süreci olan osteointegrasyon evresi başlıyor. Bu dönemin ardından ise üst yapı, yani protez diş takılarak süreç tamamlanıyor.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI VE ÖNEMİ

Doç. Dr. Zekeriya Taşdemir, her hastanın ihtiyacının farklı olduğuna dikkat çekerek şu açıklamada bulunuyor: “İmplant tedavisinde standart bir planlama yoktur. Hastanın diş yapısı, kemik yoğunluğu ve genel ağız sağlığı gibi faktörler tedavinin şeklini doğrudan etkiliyor.” Bazı vakalarda kemik yapısının yetersiz olduğu durumlarda ek işlemler gerekebiliyor. Taşdemir, bu gibi durumlarda kemik grefti veya sinüs lifting gibi yardımcı uygulamaların tedaviye dahil edildiğini aktarıyor.

DİŞ İMPLANTINA YÖNELEN DURUMLAR

Diş implantı nedir sorusu, eksik diş problemi yaşayan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu tedavi, özellikle şu gibi durumlarda uygulanıyor: Ankara’da diş implantı tedavisi görmek isteyen bireylerin alanında uzman hekimlere başvurması öneriliyor. Uygulamanın uzun ömürlü olabilmesi için hem hekimin deneyimi hem de kullanılan malzemenin kalitesi büyük önem taşıyor. İyi planlanmış ve uzman kontrolünde yapılan implant tedavileri, yıllar boyunca kullanım olanağı sunabiliyor.