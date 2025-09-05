Gündem

Ankara'da Eş Cinayeti: 53 Yaşında Hüseyin

CİNA YET MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde saat 18.00 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı. Olayda, 53 yaşındaki Hüseyin Ü., boşanma aşamasındaki eşi 42 yaşındaki Müesser Ü.’nün bulunduğu eve gitti.

KAVGA SIRASINDA TABANCA KULLANILDI

Çift arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Hüseyin Ü., çocuklarının da evde bulunduğu esnada eşine tabancayla ateş açtı. Ardından, kendisini polise ihbar eden şahıs, eşini vurduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Müesser Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç aleti silahıyla birlikte yakalanan Hüseyin Ü. ise emniyet bürosundaki işlemlerine devam ediliyor. Olayla alakalı soruşturma sürdüğü bilgisi verildi.

