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Ankara’da Genç Kız Tacizciyi Yakaladı

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ANAYASAYA AYKIRI TACİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN OLAY

Ankara’da 64 yaşındaki bir tacizci, genç bir kızın soğukkanlılığı sayesinde kısa sürede yakalandı. Olay, saat 14.00 civarında Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 19 yaşındaki E.G., caddede yürürken kendisini takip eden ve tacizde bulunan 64 yaşındaki M.E.’yi fark etti.

SOSYAL DAYANIŞMA VE MÜDAHALE

E.G., M.E.’yi yakalayarak yüksek sesle çevredekilerden polis çağırmalarını istedi. Cesur bir şekilde şüpheliyi montundan tutarak, polis ekiplerinin geleceği yere doğru götürdü. Olay anında çevredekiler de M.E.’ye tepki gösterdi. Bölgeye gelen polis ekibi, M.E.’yi gözaltına aldı. E.G.’nin verdiği tepki ve şüpheliyi polis noktasına götürmesi, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili yapılan soruşturma hali hazırda devam ediyor.

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