“Ankara’da İtfaiyeye Sağlık Ekibine Saldırı”

YANGININ KAYNAĞI ELEKTRİK KONTAGI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Yavuz Selim Mahallesi’nde yer alan Arafat Sokak’taki 4 katlı apartmanın 3. katında saat 14.00 civarlarında başlayan yangın, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklanıyor. Yangın, Şaban G.’nin dairesinde meydana geldiğinde, acil durum ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alması ve söndürmesi yaklaşık bir saat sürdü; fakat yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen Ömer G., Neva Hatun G., Miray Ece G., Hiranur G., Uğur G. ve Zeval G., sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer aile üyeleri olan Şilan G., Eslem Nur G., Muhammed G., Rojin G. ve Elif T.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan altı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

ARBEDENİN NEDENİ GERGİNLİK

Yangın esnasında, aile yakınları ile itfaiye ve sağlık ekipleri arasında gerginlik yaşandı ve kısa süreli bir arbede meydana geldi. Bu olay sırasında aileden Ö.G., bir sağlık çalışanına saldırarak hafif yaralanmasına yol açtı. Olayın ardından polis ekipleri Ö.G.’yi gözaltına aldı. Ayrıca, yaşananların ardından aile yakınları, yangının can kaybı olmadan atlatılması nedeniyle olay yerinde kurban kesti.