Ankara’da Kapatılan Metro ve Otobüs Durakları

ANKARADA KAPATILACAK METRO DURAKLARI

Ankara Valiliğinin aldığı gösteri yasağı nedeniyle, şehirdeki bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı. EGO Genel Müdürlüğü, kapatılan durakların listesini paylaştı. Bu kapsamda, Ankara’da metro hatlarında hangi durakların kapalı olduğu merak ediliyor.

METRODA YOLCU İNİŞ BİNIŞİ YAPILMAYACAK

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saat 19.00’dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişlerinin yapılamayacağını bildirdi. Ayrıca, aynı saatten itibaren ODTÜ önündeki duraklarda otobüsler de yolcu indiremeyecek veya almış olamayacak. ODTÜ kampüsü içindeki otobüs ring seferleri de faaliyet göstermeyecek.