Ankara’da Kılıçla Saldırı Olayı Yaşandı

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Karapürçek Mahallesi’nde trafikte meydana gelen bir tartışma, hızla şiddet olayına dönüşüyor. Dört kişi, bir otomobilin önünü keserek sürücüye kılıç ve bıçaklarla saldırdı. Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıya kalkışan şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğunu açıkladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu şüphelileri yakalayarak ters kelepçe ile gözaltına aldı.

YARALI VATANDAŞ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Saldırıda yaralanan sürücünün hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu olayla ilgili adli bir soruşturma başlatılırken, sosyal medyada yayımlanan görüntüler kamuoyunda büyük bir tepki aldı. Emniyet yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşılması durumunda sıfır tolerans politikasıyla harekete geçileceğini vurguladı.