Ankara’da Sahte İçki Felaketi: 33 Ölü

SAHTE İÇKİ KULLANIMIYLA HAYATINI KAYBEDENLER

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında” açıklamasını yaptı. Şahin, sahte alkollü içki üretimi gerçekleştiren 32 kişinin il genelinde gözaltına alındığını da duyurdu.

OLAYIN GELİŞİMİ VE YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Vali Şahin, yaşanan bu üzücü olayla ilgili olarak gerekli önlemlerin alındığını ve konunun takip edildiğini belirtti. Sahte içki kullanımıyla ilgili güncel durum ve gelişmeler hakkında daha fazla ayrıntı bekleniyor.