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Ankara’da Tacizci, Genç Kız Tarafından Yakalandı

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Olayın Gerçekleştiği An

Ankara’nın Altındağ ilçesinde saat 14.00 sıralarında 64 yaşındaki bir adam, genç bir kıza tacizde bulundu. 19 yaşındaki E.G., kendisini takip eden ve taciz eden M.E.’yi fark etti. Soğukkanlılığı sayesinde durumu kontrol altına alan E.G., dikkat çekici bir şekilde M.E.’yi durdurdu.

Genç Kızın Cesareti

E.G., şüpheli M.E.’yi yakaladıktan sonra bağırarak çevredeki insanlardan polis çağırmalarını istedi. Şüpheliyi montundan tutarak, polis ekibinin geleceği noktaya doğru yönlendirdi. Bu esnada, çevrede toplanan insanlar da olayın ciddiyetine tepki göstererek destek verdiler.

Gözaltı Süreci

Bölgeye ulaşan polis ekibi, M.E.’yi gözaltına aldı. Olay anı, E.G.’nin şüpheliyi karakola götürmesi ve çevredeki insanların tepkilerini cep telefonuyla kaydedildi. Soruşturma halen devam ediyor.

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