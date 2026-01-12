Ankara’da Trafik Sorununun Çözümü İçin Referandum Yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki trafik sıkıntıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız.” şeklinde konuştu. ABB tarafından yapılan duyuruda, Yavaş’ın Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’ndaki 23. Olağan Genel Kurulu’nda bu ifadeleri kullandığı belirtildi.

AVM ÖNLERİNDEKİ TRAFİK SIKINTILARI

Yavaş, Ankara’nın çeşitli bölgelerindeki nüfus farklılıklarını örneklerle dile getirerek, “Ankara’daki en büyük trafik sıkışıklarının çoğunun AVM’lerin önünde” olduğunu ifade etti. Trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla toplu ulaşımı güçlendiren yeni projeleri hayata geçireceklerini aktaran Yavaş, “Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız.” dedi. Ayrıca, bu yolların sadece belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı tarafından kullanılacağını vurguladı. Toplu ulaşımın teşvik edilmesi için çeşitli önlemler alacaklarını belirten Yavaş, “İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız.” şeklinde konuştu.

ANKARA TAKSİLERİNİN DURUMU

Yavaş, Ankara taksilerinin Türkiye genelinde örnek gösterecek durumda olduğunu kaydetti. Şu anda 7 bin 701 taksi bulunduğunu belirten Yavaş, bu taksilerin yıllık taşınan yolcu sayısının 60 milyon olduğunu açıkladı. “60 milyon yolcu taşıması içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’na sadece 4 bin 839 tane şikayet gelmiş. Zabıtamız sadece 76 tanesine işlem yapmış.” diyen Yavaş, geri kalan şikayetlerin esnaf ile diyalog kurulması neticesinde çözüldüğünü ifade etti.

TAAHHÜT YOLU UYGULAMASININ TARİHİ

Ankara’da 1978 yılında toplu ulaşım araçları için uygulamaya konulan ‘tahsisli yol’ projesinin, 12 Eylül darbesinin ardından diğer araçlara ayrılan yollarda yaşanan problemler nedeniyle iptal edildiği biliniyor.