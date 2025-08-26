Ankara’da Trafikte Saldırı: Kılıç ve Bıçak Kullanıldı

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Karapürçek Mahallesi’nde meydana gelen trafikte bir tartışma, hızlı bir şekilde şiddet olayına dönüşüyor. Dört kişinin bulunduğu bir grup, bir otomobilin önünü keserek sürücüye kılıç ve bıçaklarla saldırıyor. Olay esnasında çevredeki vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganların kimliklerini duyuruyor. Şüpheliler arasında İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. bulunuyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak ters kelepçe ile gözaltına alıyor.

YARALI VATANDAŞ HASTANEDE

Saldırı sonucunda yaralanan sürücünün tedavisi hastanede devam ediyor. Bakan Yerlikaya, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde açıklama yapıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili adli soruşturma süreci başlatılıyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin kamuoyunda önemli bir tepki oluşturduğunun altı çiziliyor. Emniyet yetkilileri, benzer şiddet olaylarına karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ettiklerini belirtiyor.