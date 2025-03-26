Ankara Elektrik Kesintisi Detayları Açıklandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA KISACA

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili yapılan araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart tarihinde Ankara’nın birçok ilçesinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve kesintilerin süresi ile ilgili detaylar ortaya kondu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’da elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgeler arasında KONUTKENT, NAMIK KEMAL ve ÜNİVERSİTELER yer alıyor. Özellikle KONUTKENT, 2629 Sokak’ta elektrik arızası bulunuyor ve en kısa sürede enerji verilmesi planlanıyor. Bunun yanında NAMIK KEMAL, YAHYA GALİP Sokak, ÜNİVERSİTELER, 1557 Sokak ve 1632 Sokak gibi bölgelerde de arızalar bulunduğu belirtiliyor. ÜNİVERSİTELER, 1632 Sokak bölümünde enerjinin 26.03.2025 20:25’te verilmesi hedefleniyor.

AKTİF ARIZA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

BAŞKENTEDAŞ, anlık arıza çalışmalarının devam ettiğini ve verilerin değişiklik gösterebileceğini belirtiyor. BAHÇELİEVLER, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak’taki arızanın da en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor. Kesinti nedenleri arasında şebeke arızası olduğu ifade ediliyor.