Ankara, Konya depremini fazla hissetti

ANKARA’NIN DEPREMİ HİSSEDİŞİ

Konya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem en fazla Ankara’da hissedildi. Başkent sakinleri, sarsıntıyla birlikte kendilerini hemen sokaklara attı. Birçok kişi, depremin merkez üssünün Ankara olduğunu düşündü. Ancak bu sarsıntı, aslında Konya’nın Kulu ilçesinde gerçekleşmişti. Ankara’nın bu sarsıntıyı çok şiddetli hissetmesinin sebebi ise uzmanlar tarafından açıklandı.

KONYA DEPREMİ NEDEN ANKARA’DA ŞİDDETLİ GÖRÜLDÜ?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu konuya dair şöyle bilgi verdi: “Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile çevresindeki depremin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı Kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Bu kırık, Ankara’ya doğru uzandığı ve depremin odağı sığ olduğu için Ankara’da şiddetle hissedilmiştir. Daha büyük bir deprem beklemiyorum.”

NACİ GÖRÜR’DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Konya’daki depremle ilgili Prof. Naci Görür, X hesabından bir paylaşımda bulundu. Görür, “Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Büyük ihtimalle bu deprem, doğrultu atımlı Tuz Gölü Fay Zonu içerisinde meydana geldi. Burası, nispeten ülkemizin sakin bir bölgesi” şeklinde bir açıklama yaptı.