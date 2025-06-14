Ankara-Samsun Seyahat Süresi 2,5 Saat

KUZEY ANADOLU’YA HIZLI TREN GELİYOR

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi’nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temel atma töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, “Proje, Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek.” şeklinde değerlendirme yaptı.

Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, “Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak.” diyerek projenin kapsamını vurguladı. Uraloğlu, “Bugün, sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz; medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz.” ifadelerine de yer verdi.

SON 23 YILDA DEMİRYOLLARINA YATIRIMLAR YAPILDI

Uluslararası ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu belirten Uraloğlu, demiryollarının bu yolculuğun en güçlü, çevreci ve ekonomik rotası olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık.” dedi. 2002 yılında demiryolu uzunluğunun yaklaşık 11 bin kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, “2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik.” şeklinde açıklamada bulundu.

TÜRKİYE’NİN KUZEYİNE YENİ BİR HIZLI TREN HATTİ

Uraloğlu, “Bu proje, aslında Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek.” diyerek yatırımın önemine dikkat çekti. Uraloğlu, Kırıkkale (Delice) – Çorum hattının temeli atıldıktan sonra “bu hattımız Ankara’nın kuzeyinde Karadeniz’e uzanacak.” ifadesinde bulundu. Kırıkkale’nin bu hattın sanayi ve lojistikteki merkezi olacağını belirten Uraloğlu, aynı zamanda “Ailelerin, dostların ve sevdiklerinin birbirine daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde kavuşmasını sağlayacak.” dedi.

ÇORUM-ANKARA ARASI SÜRE 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu, mevcut projelerin Delice’ye kadar 121,7 kilometre hızlı tren hattının bulunduğunu belirterek, “Şimdi bunun devamına Kırıkkale Delice’den başlayarak, Çorum, Merzifon’u geçip Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum kesimini hayata geçiriyoruz.” şeklinde ifade etti. Uraloğlu, bu hattın tamamlanmasıyla birlikte “Çorum-Ankara arasının sadece 1 saat 15 dakika olacağını.” vurguladı.

Uraloğlu, hattın devamındaki 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlandığında “Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saat olacak.” açıklamasında bulundu ve demiryolu koridorunun Karadeniz ve Akdeniz arasında önemli bir bağlantı sağlayacağını sözlerine ekledi. Uraloğlu, “Türkiye’yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek.” şeklinde görüş bildirdi.

PROJENİN MÜHİNDİSLİK ŞAHESERİ OLACAK

Kırıkkale(Delice)-Çorum hattının mühendislik becerisi ile inşa edileceğini belirten Uraloğlu, “İnşallah hattımızı 2029 sonunda tamamlayarak hizmete başlatacağız.” dedi. Bu hattın, şehirleri değil, hayalleri de birleştireceğini belirten Uraloğlu, “Çorum, sanayi ve ticaretin yeni bir kavşağına dönüşecek.” diyerek projenin bölgeye olan etkisini ifade etti.

TÜM TÜRKİYE’Yİ GEZECEĞİZ

Uraloğlu, İstanbul’dan Mersin’e kadar olan hızlı tren projelerinin öneminden bahsetti ve “2053 yılında ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz.” dedi. Bu bağlamda, demiryolu ağını 2028 yılına kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053 vizyonuna göre ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

KALKINMA ATEŞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın kalkınma açısından önemine de vurgu yapan Uraloğlu, “Bu hat, sadece bir demiryolu değil; Anadolu’nun kardeşlik türküsünün, birliğin, refahın ve bereketin yolu olacaktır.” şeklinde net bir ifade kullandı. Bu projenin Kırıkkale, Çorum, Amasya ve Samsun’un potansiyelini zirveye taşıyacağını belirterek, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracaktır.” yorumunda bulundu.