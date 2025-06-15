Ankara-Samsun Seyahat Süresi 2,5 Saat Olacak

Kuzey Anadolu’ya hızlı tren geliyor… Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi’nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada “Proje, Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek.” dedi.

ANKARA-SAMSUN ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAAT OLACAK

Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saat olacağını ve yılda 12 milyon yolcu ile 14 milyon ton yük taşınacağını bildirdi. Uraloğlu, “Bugün, sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz; medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. Bu projeyle Anadolu’nun kalbini Karadeniz ile buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

SON 23 YILDA YAPILAN YATIRIMLAR

Ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, demiryollarının bu yolculuğun en güçlü, en çevreci ve en ekonomik rotası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demiryollarına devlet politikası olarak yaklaşım sergilediklerini belirten Uraloğlu, “Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık.” dedi. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğuna yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini ve demiryolu ağı uzunluğunun 13 bin 919 kilometreye ulaştığını da ekledi.

HIZLI TREN HATTININ ÖNEMİ

Bugün, Kırıkkale (Delice) – Çorum arasındaki hızlı tren hattının temelini atarak büyük vizyonun yeni bir halkasını hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Bu proje, Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek.” şeklinde konuştu.

ANADOLU’DAN KARADENİZ’E KÖPRÜ

Bakan Uraloğlu, hızlı tren hatlarının sadece bir ulaşım yolu olmadığını ve milletin sıla hasretini dindireceğini belirtti. Özellikle dini bayramlarda Kırıkkale, Delice ve Çorum güzergahlarındaki artan trafik yoğunluğunun yükünü paylaşacağını ve ailelerin daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde bir araya gelmelerini sağlayacağını söyledi. “Bu hat, insanımızın yüreğine dokunacak.” dedi.

ÇORUM-ANKARA ARASI SÜRELER

405 kilometrelik Ankara-Sivas Hızlı Tren projesi kapsamında Delice’ye kadar 121,7 kilometrelik hattın mevcut olduğunu belirten Uraloğlu, Kırıkkale Delice’den başlayan ve Çorum ile Merzifon’u geçerek Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik kısmını hayata geçirdiklerini söyledi. Saatte 200 kilometre hıza uygun olacak hattın tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı kurulacak ve Çorum-Ankara arasının 1 saat 15 dakikaya düşeceği bilgisini verdi.

KÜRESEL TİCARETİ DESTEKLEYECEK PROJE

Hattın tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz’in dalgalarının Akdeniz’in limanlarına ulaşacağına dikkat çeken Uraloğlu, Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştirerek İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini ifade etti.

MÜHENDİSLİK ŞAHESERİ

Kırıkkale(Delice)-Çorum hattının saatte 200 kilometre hız için tasarlandığını ve beş istasyon, sekiz delme tünel, üç aç-kapa tünel, yirmi altı köprü ve viyadük, on altı üstgeçit, seksen dört altgeçit ve iki yüz sekiz menfez gibi yapılarla bir mühendislik şaheseri olacağını vurguladı. Projeyi 2029 sonunda tamamlayarak hizmete almayı hedeflediklerini belirtti.

ÜLKEMİZİ BİRLEŞTİRECEK HIZLI TREN AĞI

Samsun-Sarp Demiryolu projesinin de gündemde olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu ağın Türkiye’nin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştireceğini ve 2053 yılında ülkenin tamamını 48 saatte gezebileceğini söyledi. Mevcut demiryolu ağının 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053 vizyonuna göre de 28 bin 500 kilometreye çıkması hedefleniyor.

KALKINMA ATEŞİ

Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın, bir ulaşım projesinin ötesinde bir kalkınma ateşi olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu hat, Anadolu’nun kardeşlik türküsünün, birliğin, refahın ve bereketin yolu olacaktır.” dedi. Kırıkkale, Çorum, Amasya ve Samsun’un potansiyelini zirveye taşıyacaklarına inandığını sözlerine ekledi.