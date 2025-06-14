Ankara-Samsun Seyahat Süresi 2,5 Saat Olacak

KUZey ANADOLU’YA HIZLI TREN GELİYOR

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi’nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla yapıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, “Proje, Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek.” şeklinde ifade etti.

ANKARA-SAMSUN SEYAHATİ KISALIYOR

Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını açıkladı. Uraloğlu, “Bugün, sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz; medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz.” diye belirtti.

SON 23 YILDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI

Ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, demiryollarının bu yolculuğun en güçlü, en çevreci ve en ekonomik rotası olduğunu söyledi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demiryolları için yapılan yatırımlara dikkat çekerek, “Son 23 yılda yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık.” dedi. Ayrıca, 2002 yılında 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğuna 3 bin kilometre eklendiğini belirtti.

KARADENİZ İLE ANADOLU BİRLEŞİYOR

Bugün Kırıkkale (Delice) – Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattının temelini atarak, vizyonun yeni bir halkasını hayata geçirdiklerini kaydeden Uraloğlu, “Bu proje, Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek.” ifadelerini kullandı.

KAPI GÖREVİ GÖRECEK

Bakan Uraloğlu, yeni hattın Ankara’nın kuzeyinde Karadeniz’e uzanacak bir hat olarak milletin sıla hasretini dindireceğini, özellikle bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğunun yükünü paylaşacağını belirterek, “Bu hat, insanımızın yüreğine dokunacak, birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirecek.” diye belirtti.

SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK

405 kilometrelik Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında Delice’ye kadar 121,7 kilometrelik mevcut hızlı tren hattı bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, Kırıkkale Delice’den başlayarak, Çorum, Merzifon ve Samsun’a kadar gidecek 293 kilometrelik yeni hat ile Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısının sağlanacağını söyledi. Uraloğlu, “Çorum-Ankara arası sadece 1 saat 15 dakika olacak.” dedi.

LİMANLARI BAĞLAYACAK DEMİRYOLU

Hattın tamamlanmasıyla, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz’in dalgalarını Akdeniz’in limanlarına ulaştıracağını ifade etti. Bu demiryolu koridorunun, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğine vurgu yaptı.

MÜHENDİSLİK ŞAHESERİ OLACAK

Kırıkkale(Delice)-Çorum hattının 200 kilometre hıza uygun olarak bir mühendislik şaheseri olacağını belirten Uraloğlu, “İnşallah hattımızı 2029 sonunda tamamlayarak hizmete başlatacağız.” şeklinde konuştu. Bu projenin, şehirler değil, hayalleri birleştireceğini vurguladı.

KÜRESEL PAZARLARA AÇILACAK

Samsun’un bu hattın tamamlanmasıyla uluslararası ticarette bir yıldız gibi yükseleceğini belirten Uraloğlu, projenin, Türkiye’nin ihracat hedeflerine güç katacağını ve gençlerimizin ufkunu genişleteceğini dile getirdi.

GELECEK MİSYONU

Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmayı hızlandıracağını belirten Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 2053’te 48 saatte tüm Türkiye’yi gezme hedefinde olduklarını ifade etti. Bu demiryolu projeleri, ülkenin kalkınma ateşini yükseltecek.