Ankara Valiliği, Başıboş Köpek Sayısını Açıkladı

Yurt genelinde devam eden başıboş sokak köpeği sorunu, vatandaşların rahatsız olmasına sebep oluyor. Meclis tarafından onaylanan yasaya göre, bu köpeklerin sokaklardan toplanıp güvenli barınaklara yerleştirilmesi gerekiyor. Ancak bazı kişiler, köpeklerin toplanmasına karşı çıkarak farklı eylemler düzenliyor. Özellikle Ankara’da başıboş köpek tehlikesi giderek artıyor. Ankara Valiliği’nde gerçekleştirilen İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı’na kaymakamlar, belediye başkanları, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

ANKARA’DA KÖPEK NÜFUSU VE BARINAKLAR

Toplantıda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’daki sokak köpeği sayısının yaklaşık 52 bin olduğunu belirtti. Mahalli idareler ve belediyelerde 17 hayvan bakımevinin bulunduğunu aktaran Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri için kanun kapsamında gerekli izinlerin alındığını ifade etti. Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar gibi belediyelerde ise izin süreçlerinin sürdüğünü, bakımevi olmayan Akyurt, Haymana, Kızılcahamam ve Nallıhan belediyelerinde proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

BARINAK KAPASİTESİ VE İŞBİRLİKLERİ

Vasip Şahin, mevcut hayvan bakımevlerinin kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu bildirdi. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte özel hayvan bakımevleri için iş birliklerinin sürdüğünü aktaran Şahin, son üç ayda 7 bin 452 köpeğin sokaktan alınarak bakımevlerine yerleştirildiğini açıkladı. “İnsan eşref mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Ama hayvanlar da canlı olarak insanlara emanet edilmiştir.” diyen Şahin, hayvanlara bakış açısının emanet anlayışıyla şekillenmesi gerektiğini dile getirdi. Sokak hayvanlarına yönelik olarak müdahale açısından gerekli yetkilerin, olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde sonuna kadar kullanılacağını vurguladı. Vatandaşların “Sokakta markete, çocuğum okula gidemiyor” gibi şikayetlerle karşılaşmaması gerektiğini ifade eden Şahin, huzur ve güven ortamının sağlanmasının önemine dikkat çekti.