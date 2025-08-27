Ankara Valiliği’nden Yüksek Ses Uyarısı

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK’ün 28-30 Ağustos tarihleri arasında keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği ifade edildi. Açıklamada, “Çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta, “gösteri” uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı bilgisi verildi.

GÖSTERİ UÇUŞLARI HAKKINDA UYARI

Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlanan prova ve gösteri uçuşları yüzünden oluşacak yüksek sesler konusunda rahatsızlık hissetmemeleri gerektiği belirtildi. SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olarak performansını sergilediği 20 dakikalık uçuşlarda F-16 savaş uçaklarının modern kabiliyetlerini sunuyor ve bu uçuşlar sırasında 3,5 ton yakıt tüketiyor.

SOLOTÜRK’ÜN HIZ KAPASİTESİ

Gösterileri sırasında en düşük 200, en yüksek ise 1200 kilometre hıza ulaşan SOLOTÜRK, “SOLOTÜRK kalkışı” ve “SOLOTÜRK tonosu” gibi manevraları sayesinde dünya genelinde tanınırlığını artırıyor.