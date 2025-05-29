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Ankara Valiliği Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak!

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ANKARA’DA YARIN SAĞANAK HAVA BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler, Ankara’da yarın sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor. Ankara Valiliği de yarın öğle saatlerinden itibaren akşama kadar gök gürültülü sağanak beklentisi olduğunu duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından gelen açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün analizlerine göre Ankara’nın güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanakların yaşanacağı ifade ediliyor.

YAĞIŞ SAATLERİ VE TEDBİRLER

Yağışların 13.00 ile 20.00 saatleri arasında etkili olacağı belirtiliyor. Açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu durum, halkın güvenliği için gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.

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