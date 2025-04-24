Ankara’ya Süper Hücre Geldi!

BEKLENEN SÜPER HÜCRE ANKARA’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği’nden gelen uyarılar sonrasında beklenen ‘Süper Hücre’ Ankara’ya ulaştı. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran gök gürültülü sağanak, günlük yaşamda olumsuz sonuçlar doğurdu.

SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ VE TRAFİK SORUNLARI

Sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Ayrıca yağış, trafikte aksamalar yaşanmasına yol açtı. Batıkent’te yağmurdan etkilenen vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlarda zor anlar yaşadı.