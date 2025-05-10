Ankaragücü, 75. Dakika ile 2. Lig’e Düştü!

TRENDYOL 1. LİG’DE DRAMATİK SON HAFTA

Trendyol 1. Lig’in 38. ve final haftası, küme düşme hattında heyecan dolu anlara sahne oldu. Başkent’in köklü takımlarından MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı’nda Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 mağlup ederek ligde kalma umudunu son ana kadar sürdürdü. Fakat bu sırada Ümraniye’de oynanan mücadelede Manisa FK, 75. dakikada Daniel Ramirez’in attığı golle Central Hospital Ümraniyespor’u 1-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Bu sonuç, Ankaragücü’nü ikili averaj dezavantajıyla 2. Lig’e düşen son takım haline getirdi. Maç sonrası tribünlerden yükselen “yönetim istifa” sesleri ve olaylı anlar, Başkent’teki hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

ANKARAGÜCÜ’nÜN KAZANCI GEÇERSİZ KALDI

Ankaragücü, 10 Mayıs 2025 tarihinde Eryaman Stadı’nda Amed Sportif Faaliyetler karşısında kesin galibiyet hedefine ulaşmak için sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takım, 45+7. dakikada Dalcio ve 78. dakikada Miraç Şimşek’in golleriyle maçı 2-0 kazanarak umut işareti verdi. Ancak 56. dakikada Görkem Cihan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ekip, sahadaki mücadelesini sürdürdü. Play-off hedefleyen Amed ise bu yenilgiden dolayı hedefinden uzaklaştı. Ankaragücü’nün galibiyeti, taraftarlara kısa süreli bir umut sunsa da, Ümraniye’den gelen olumsuz haber her şeyi değiştirdi.

Ümraniyespor’a karşı oynanan maçta Manisa FK, 75. dakikada Daniel Ramirez’in attığı golle öne geçti. Bu gol, Manisa FK’nın puanını 48’e çıkardı ve ligde kalmasını sağladı. Aynı puanda bulunan Ankaragücü’nü ise ikili averajda geride bıraktı. Pendikspor ise Bandırmaspor’a 2-1 kaybetmesine rağmen averaj avantajıyla ligde kaldı. Ankaragücü, sezonu 48 puanla bitirdi ancak Manisa FK ve Pendikspor’un gerisinde yer aldı.

TRİBÜNLERDE ŞİDDET: “Yönetim İstifa” TEZAHÜRATLARI

Manisa FK’nın gol haberi Eryaman Stadı’na ulaştığında, tribünlerde önce sessiz bir ortam, ardından öfke patlaması meydana geldi. Maçın son anlarında ve bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, “yönetim istifa” nidalarıyla tepkilerini ortaya koydu. Sezon boyunca alınan kötü sonuçlar, transfer politikaları ve yönetim kararlarına karşı öfkeli olan taraftarlar, uzun süre stadyumda kalarak protestolara devam etti. Maç öncesi ve sırasında tribünlerde gerçekleşen olaylar da gerginliği artırdı. Amed oyuncularına su şişeleri atılması sebebiyle müsabaka 2 dakika gecikmeli başladı, 9. dakikada köşe vuruşunda da benzer olaylar yaşandı.