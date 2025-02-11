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Anket: Türkiye’yi Müttefik Görenlerin Oranı Artıyor

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MÜNİH GÜVENLİK RAPORU 2025’İN GÖSTERDİKLERİ

Münih Güvenlik Raporu 2025, savunma ve dış politika gibi konuların ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesinde “Çok Kutupluluk” temasıyla yayımlandı. Bu raporun içeriği, uluslararası ilişkilerdeki değişimleri ve dinamikleri daha iyi anlamak için önemli bir kaynak sunuyor.

OLUMLU DEĞİŞİM GÖSTEREN ÜLKELER

Rapor kapsamında dünya genelinde Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’da anketler yapıldı. Bu anketler sonucunda, Batılı katılımcılar arasında en fazla olumlu yönde değişiklik gösteren ülkeler Türkiye, Güney Kore, Polonya ve İngiltere olarak belirlendi. Bu ülkeler, uluslararası arenada artan etki ve pozitif bir bakış açısıyla dikkat çekiyor.

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