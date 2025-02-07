Anketin Sonuçları: Hakan Fidan Zirvede

ANKET AÇIKLAMASI VE KATILIMCI SAYISI

ORC Araştırma şirketi, 41 farklı ilde toplamda 6 bin 100 katılımcı ile bir anket gerçekleştirdi. Bu ankette, Ak Parti’ye oy verdiğini belirten seçmenlere “Oy verdiğiniz partide en sevdiğiniz siyasetçi kim?” sorusu soruldu.

HAKAN FİDAN’IN YÜKSELİŞİ

Anket sonucuna göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katılımcıların yüzde 55.1’inin oyunu alarak birinci sırada yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yüzde 54.6 oy ile ikinci sırayı elde etti. Ankette AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yüzde 28.8 ile üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

AĞIR İSİMLERİN SIRALAMADAKİ YERİ

Araştırmada, Ömer Çelik, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş gibi önemli isimlerin daha arka sıralarda kalması dikkat çekti. Ankette son sırada ise İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Kürşad Zorlu yer alıyor. İşte ORC’nin anket sonuçları.