Anlaşma Sağlanamadı: Memurlar Hakeme Gidiyor

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM GÖRÜŞMELERİ

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam oranını kabul edemedi. Memur-Sen, süreç ilerledikçe hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyeti’ne götürmeye karar verdi. Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ay için 11, ikinci altı ay için 7, 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylar için 4 oranında zam teklif etti. Bunun yanında, 15 Ağustos 2025’te önerilen 1.000 TL taban aylığı artışı teklifi de tekrarlandı.

GELECEK AŞAMALAR NELER?

Taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda zam oranlarını görüşmeye devam edecek. Yapılan başvurunun ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, “oransal zam” konusunu ele alacak. 11 üyesi bulunan Kulüp, kararlarını oy çokluğuyla alacak. Yasaya göre kurul, 31 Ağustos’a kadar memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirlemiş olacak.