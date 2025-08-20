Anlaşma Sağlanamadı: Memurlar Zam Teklifini Hakem Heyetine Götürüyor

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM GÖRÜŞMELERİNDE HÜKÜMETLE UZLAŞMAZLIK

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmelerinde beklediği zam oranını hükümetten almayı başaramadı. Memur-Sen, süreç ilerlerken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı aldı. Hükümetin önerdiği zam oranları ise şu şekilde oldu: 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay ise 4. Bunun yanı sıra, 15 Ağustos 2025’te sunulan 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de tekrar gündeme getirildi.

GÖRÜŞMELER KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NA TAŞINDI

Tarafların bundan sonraki aşamada Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda zam oranlarını görüşeceği belirlendi. Yapılan başvurunun ardından kurul, “oransal zam” konusunda toplanacak. 11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda karar, oy çokluğuyla alınacak. Yasaların gereğine göre, bu kurul 31 Ağustos’a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarındaki zam oranlarını belirlemiş olacak.