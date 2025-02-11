Anne İki Çocuğunu Öldürdü, Kızını Anlattı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde bulunan bir evde dün, şizofreni hastası olduğu belirtilen Serpil Altınok Dereci, evdeki çocukları Afra Sümeyye Dereci, bedensel engelli Muhammet Ali Dereci ve 12 yaşındaki A.B.D.’ye bıçakla saldırdı. Afra Sümeyye ve Muhammet Ali olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan A.B.D. hastaneye kaldırıldı.

Serpil Altınok Dereci’nin İfadesi

Olayın ardından gözaltına alınan Serpil Altınok Dereci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Dereci, polis ifadelerinde kendisinin birileri tarafından tehdit ve takip edildiğini öne sürdü.

A.B.D.’nin Durumu ve Tedavi Süreci

Hastaneye kaldırılan A.B.D.’nin durumunun ciddi fakat hayatı tehlikeyle karşı karşıya olmadığı belirtildi. Aile yakınları, “1 gün önce hastaneye götürecektik, yetişemedik” ifadesini kullandı. Bu durum, ailedeki mevcut sıkıntıların ve olumsuz koşulların bir yansıması olarak yorumlanıyor.