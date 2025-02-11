More
Gündem

Anne İki Çocuğunu Öldürdü, Kızını Anlattı

anne-iki-cocugunu-oldurdu-kizini-anlatti

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde bulunan bir evde dün, şizofreni hastası olduğu belirtilen Serpil Altınok Dereci, evdeki çocukları Afra Sümeyye Dereci, bedensel engelli Muhammet Ali Dereci ve 12 yaşındaki A.B.D.’ye bıçakla saldırdı. Afra Sümeyye ve Muhammet Ali olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan A.B.D. hastaneye kaldırıldı.

Serpil Altınok Dereci’nin İfadesi

Olayın ardından gözaltına alınan Serpil Altınok Dereci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Dereci, polis ifadelerinde kendisinin birileri tarafından tehdit ve takip edildiğini öne sürdü.

A.B.D.’nin Durumu ve Tedavi Süreci

Hastaneye kaldırılan A.B.D.’nin durumunun ciddi fakat hayatı tehlikeyle karşı karşıya olmadığı belirtildi. Aile yakınları, “1 gün önce hastaneye götürecektik, yetişemedik” ifadesini kullandı. Bu durum, ailedeki mevcut sıkıntıların ve olumsuz koşulların bir yansıması olarak yorumlanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan: Türkmen Gazı Anlaşması İmzalandı

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi enerji iş birliğini başlattıklarını, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında Türkmen gazı taşıma anlaşması imzalandığını duyurdu.
Manşet

Fenerbahçe’nin Yeni Hedefi Eser Gürbüz

Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli isimler eklerken, Ferdi Kadıoğlu'na benzer bir oyuncuyu daha düşük bonservisle alıp yüksek kazanç sağlamayı planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.