Anne-Kızın Cansız Bedeni Bulundu!

anne-kizin-cansiz-bedeni-bulundu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşti. Apartman sakinleri, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kapının açılmaması sebebiyle itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla pencereden daireye girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNCELEME VE OTOPSİ

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, anne ve kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Cansız bedenleri, otopsi için morga gönderildi.

ÖNEMLİ

Bursa’da Bisküvi Zehirlenmesi Olayı!

Bursa'da bir ev ziyareti sırasında bisküvilerden zehirlenen 3 bebek ve 7 çocuk dahil toplam 13 Suriyeli hastaneye sevk edildi.
D-100’de Bariyere Çarpan Minibüs Devrildi

Eyüpsultan'da D-100 Karayolu'nda bir minibüs direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarparak devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak trafik akışı olumsuz etkilendi.

