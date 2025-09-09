Anne-Kızın Cansız Bedeni Bulundu!

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşti. Apartman sakinleri, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kapının açılmaması sebebiyle itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla pencereden daireye girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNCELEME VE OTOPSİ

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, anne ve kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Cansız bedenleri, otopsi için morga gönderildi.