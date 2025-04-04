Anneanne Terliği Silah Sayıldı, 4 Yıl Ceza

OLAYIN DETAYLARI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir evde, anneannesi Asiye Kaytan ile yaşayan 18 yaşındaki Asiye Vural, akşam işten döndükten sonra dışarı çıkmak istedi. Ancak anneanne Asiye Kaytan, torununun güvenliği için kapıyı kilitleyerek dışarı çıkmasına izin vermedi. Bu durum üzerine, eline aldığı terlikle torununun üzerine yürüyüp, koluna vurdu. Torun Asiye Vural ise, anneannesine elindeki telefonla karşılık vererek başına vurdu. Asiye Kaytan, bu olay sonucunda başından yaralandı ve Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

HUKUKİ SÜREÇ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asiye Vural’ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezinde her iki taraf birbirinden şikayetçi olmasa da, Cumhuriyet Savcılığı kamu davası açtı. İddianamede, anneannenin Asiye Vural’a terlikle vurmasının ve kapıyı kilitlemenin yanı sıra, torununun da telefonla başına vurarak kendisini savunduğu vurgulandı. Asiye Kaytan hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla toplamda 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 25 Şubat’ta çıkan kararda, Kaytan’a ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılmak’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, suçun terlikle işlendiği dikkate alınarak verilen ceza, 4 yıl 12 ay hapis cezasına çıkarıldı. Sonrasında yapılan indirimle Kaytan’nin cezası 4 yıl 2 ay hapse düşürüldü ve bu karar istinaf mahkemesine taşındı.

ASİYE KAYTAN’IN AÇIKLAMALARI

Asiye Kaytan, bir daha eline terlik almayacağını belirterek, “Torunum akşam çıkmak istedi, izin vermedim, kapıyı kilitledim. Terlikle eline vurdum, o da telefonla başıma vurdu. Kanayınca korkup ambulans çağırdı. Beni hastaneye, onu polis merkezine götürdüler. Mahkemeye çıktım, hakime torunumun ceza almasını istemediğimi söyledim. O ceza almadı ama ben silah sayılan terlik yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım. 80 yaşından sonra cezaevine mi gireceğim? Orada nasıl yaşarım, ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Anne terliği yüzünden beni cezaevine atacaklar. Kimse evladını terlikle darbetmesin. Anne terliği silahmış, nereden bileyim.” ifadelerini kullandı.

TORUNUNUN DUYGULARI

Torun Asiye Vural, “Anneannem koluma terlikle vurduğu ve evden çıkmama engel olduğu için hapis cezası aldı. Böyle olmasını istemezdim. Ben de ondan şikayetçi olmadım ama kamu davası açıldı. Anneler ‘terlik’ deyip, geçmesin. Sakın çocuklarına silah sayılan terlikle vurmasınlar.” dedi.

AVUKATIN YORUMLARI

Asiye Kaytan’ın avukatı Hasan Ozan Orpak ise, “Daha önce de Denizli’de silah sayılan anne terliği davası vardı. Anne terliğinin Türk toplumundaki değeri tartışılmaz. Hepimiz anne terliğiyle büyüdük. Doğru ya da yanlış olup olmadığı konusuna girmiyorum. Anne terliği haberi ilk çıktığında dünya kamuoyuna yansımıştı. Şu an yerel mahkemeden çıkan bir karar var. İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz. Terliğin silah olmadığı daha önce yayınlanmıştı.” şeklinde açıklamada bulundu.