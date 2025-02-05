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Annem Ankara Dizisinde Sürpriz Gelişmeler

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YENİ TANITIMLAR MERAK UYANDIRDI

Kanal D’nin popüler dizisi Annem Ankara, yeni tanıtımları ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı dizide, karakterlerden Hasan (Mehmet Günsür) zorlu bir karar aşamasına gelir.

HASAN’IN SORDUĞU SORULAR

Dizide, Hasan “NEDİR BU KIZ ÇOCUĞU MESELESİ?” diye sorarak merak uyandıran bir durumla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca “GÜNEŞ KİMİN KIZI?” ve “HASAN İLE VAHİDE’NİN BİR KIZI MI VAR?” soruları da dizinin heyecanını arttırıyor. Bu gelişmeler izleyicilerin ilgisini çekiyor ve dizinin ilerleyişi hakkında pek çok spekülasyona neden oluyor.

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